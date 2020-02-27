Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Российский рынок акций закрылся сильнейшим падением с апреля 2018 года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рынок акций РФ закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне рисков распространения коронавируса, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости11:46

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Российский рынок обвалился максимально за два года

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Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

ТАСС11:37

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

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Взгляд.ру11:30

Рынок акций РФ пережил сильнейшие распродажи из-за коронавирусных страхов

ПРАЙМ12:44

Российские фондовые индексы и рубль снижаются вслед за мировыми рынками

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Получится ли у России «отсидеться в окопе»

Snob.ru02:13
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Подсчитана стоимость комплектующих для Xiaomi Mi 10

Как сообщает ToDay News Ufa, на разборку угодил аппарат Xiaomi Mi 10 с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.
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Армия и оружие

Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецкой столице.
РИА Новости 07:53
Театры

Умер режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
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Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 11:37
Общество

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:56
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Общество

Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РИА Новости 08:55
Экономика

ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Коммерсантъ 12:42
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры

Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
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Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Футбол

Английская Премьер-лига создаст собственный Зал славы

Первые два игрока, которые будут увековечены в Зале славы Премьер-лиги, будут объявлены 19 марта.
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Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 07:41
Автоспорт

В «Феррари» опасаются темпа «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что неожиданный темп болидов «Рейсинг Пойнт» заставил волноваться «Скудерию».
Чемпионат 13:38
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие

В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 26 февраля

«Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам», — отметили в ведомстве.
Новостной фронт вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
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Культура

В Театре Наций поставили скандальную пьесу о половом созревании

Московский Комсомолец 11:57
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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае

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Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
Авто

В РФ Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Экономика

Пивовары попросили Минфин установить минимальную цену на пиво

По мнению Союза пивоваров, минимальная цена на пиво улучшит качество продаваемого напитка и уменьшит масштабы серого рынка.
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Здоровье

Германия объявила об эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Lenta.ru 12:41
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
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Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет усилить атакующую линию из-за Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, а также Кубка Африки, который состоится зимой.
Soccer.ru 09:35
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