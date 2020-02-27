Экономика
Lenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось
Почти два года назад, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Рынок акций в России 9 апреля резко отреагировал на данное событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.РИА Новости11:46
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Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Общество
Доступ к сервисам заказа такси может стать бесплатным
Сервисы заказа такси могут быть включены в список социально значимых российских интернет-ресурсов, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, передает ТАСС слова заместителя Минкомсвязи Людмилы Боковой.
Футбол
«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ
Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
Футбол
Джаккерини: «„Саррибол“ невозможен с Роналду»
Сарри имеет проблемы, потому что ему досталась команда, которая годами играла в совершенно другом стиле.
Музыка
Александр Панайотов опроверг информацию о своем участии в Евровидении
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Армия и оружие
Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн
Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Здоровье
Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах
Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.
Политика
Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке
Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
Происшествия
Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков
Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода
Телеведущая Елена Степаненко впервые после развода рассказала об отношениях с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Гаджеты
Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi
На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Футбол
Матч Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесён
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбург» и «Айнтрахтом», который должен был состояться сегодня, 27 февраля, перенесен.К решению перенести матч пришли из-за штормового предупреждения.
Происшествия
В Саратове пресечено нападение подростков на школу
Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ города, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Хоккей
ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Западную конференцию
Московский клуб завершил регулярный сезон победителем Западной конференции. ЦСКА набрал 94 очка и обошел в турнирной таблице СКА (93 очка).
Футбол
Команда на подъем
Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице.
Общество
Появилась новая схема мошенничества «такси от банка»
Центробанк сообщил СМИ о новом виде мошенничества под названием «такси от банка».
Общество
Что изменится в России с 1 марта 2020 года
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, если они жизненно необходимы пациентам.