Почти два года назад, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Рынок акций в России 9 апреля резко отреагировал на данное событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

с чего всё началось

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский рынок обвалился максимально за два года

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