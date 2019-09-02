Финансы
Вести.RuИндекс РТС преодолел 1300 пунктов
Индекс РТС Московской биржи превысил отметку в 1300 пунктов. Последний раз индекс деловой активности был выше этой отметки 14 августа 2019 года. 2 сентября также вырос и рубль.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:52, Вашингтон
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Политика
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 08:54
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:15
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости 11:12
Футбол
Капитан «Сочи» Песегов перешел в «Ротор»
Защитник Евгений Песегов перешел из "Сочи" в волгоградский "Ротор", об этом сообщается на официальном сайте волгоградского футбольного клуба.
РИА Новости 10:07
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
REGNUM вчера в 06:16
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 показали на первых снимках
Ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом «300» выйдет в 2021 году.
Автоновости дня 01:31
Театры
Вадим Верник стал заместителем худрука МХТ имени Чехова
Пост худрука МХТ имени Чехова занимает Сергей Женовач. Верник будет заведовать медийным центром театра.
Культуромания 08:06
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары.
Коммерсантъ 11:09
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Футбол
«Зенит» объявил об аренде Ригони в «Сампдорию»
Sportbox.RU 11:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»
«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru вчера в 19:00
Политика
Премьер Грузии объявит об отставке
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке с поста главы правительства, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 17:01
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Происшествия
В Кургане произошел хлопок на газопроводе
Курган и курганцы 11:34
Политика
Посол Хантсман рассказал, что будет сильно скучать по России
Покидающий пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что будет скучать по России. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
Газета.Ru 09:56
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд.
Газета.Ru 12:31
Политика
Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.
Аргументы недели вчера в 03:34
Политика
Президент Польши отказался сотрудничать с Россией
Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru 08:14
Политика
Нового министра образования Украины уличили в неграмотности
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
Известия 01:23
Гаджеты
Razer намекнула на скорый выход устройства, которое станет «первым в истории»
Компания обещает показать на выставке IFA 2019 в Берлине нечто, чего до неё ещё никто не создавал.
Ferra 10:56