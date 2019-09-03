Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи поднялся на 0,1%, до 2742,45 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1294,83 пункта, цены основных "фишек" изменились в пределах 1,6%.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:19, Вашингтон
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия 20:35
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 07:13
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Экономика
РЭЦ и китайская Epinduo создадут интернет-магазин продовольственных товаров из России
Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 21:34
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости 20:36
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Общество
Указ губернатора отменит строительство элитной высотки
Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
Сибирские Новости 21:00
Шоу-бизнес
Нежный летний снимок Лизы Галкиной появился в Сети
В публикациях на странице фанатского аккаунта девочки в Instagram появился снимок Лизы Галкиной на фоне цветов.
OAnews 04:40
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Культура
Лекарства не помогают. Нина Ургант борется с неизлечимым недугом
Аргументы и Факты 17:01
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Экономика
Италия надеется на развитие совместных предприятий на Дальнем Востоке
Италия надеется, что шаги Москвы и Рима по поддержке малого и среднего бизнеса будут способствовать приходу новых совместных российско-итальянских предприятий на Дальний Восток.
ТАСС 21:18
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Хоккей
«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Встреча казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.
Реальное время 14:53
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29