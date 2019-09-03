Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок открылся слабым ростом индексов

Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи поднялся на 0,1%, до 2742,45 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1294,83 пункта, цены основных "фишек" изменились в пределах 1,6%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ удержался от падения, несмотря на внешний негатив

ПРАЙМ12:30

Российский рынок акций во вторник открылся в минусе

Росбалт03:16

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:17

Рынок акций РФ завершил торги консолидацией, индекс МосБиржи вышел в плюс за счет ралли Сургутнефтегаза

Финмаркет13:03

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Интерфакс03:27

Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.рувчера в 11:53

ИАЦ «Альпари»: Лето инвесторы явно провожают с легким сердцем

SIA.ru01 сентября в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:19, Вашингтон
Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Известия 01:00
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия 20:35
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Газета.Ru 15:09
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском 07:13
Технологии

Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия

В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Экономика

РЭЦ и китайская Epinduo создадут интернет-магазин продовольственных товаров из России

Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 21:34
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском вчера в 14:04
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Происшествия

В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости 20:36
Гаджеты

Samsung готовит еще один складной смартфон

Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Общество

Указ губернатора отменит строительство элитной высотки

Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
Сибирские Новости 21:00
Шоу-бизнес

Нежный летний снимок Лизы Галкиной появился в Сети

В публикациях на странице фанатского аккаунта девочки в Instagram появился снимок Лизы Галкиной на фоне цветов.
OAnews 04:40
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 10:56
Культура

Лекарства не помогают. Нина Ургант борется с неизлечимым недугом

Аргументы и Факты 17:01
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Экономика

Италия надеется на развитие совместных предприятий на Дальнем Востоке

Италия надеется, что шаги Москвы и Рима по поддержке малого и среднего бизнеса будут способствовать приходу новых совместных российско-итальянских предприятий на Дальний Восток.
ТАСС 21:18
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Хоккей

«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.
Реальное время 14:53
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

В турецком отеле утонула российская девочка

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Происшествия

Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома

В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное