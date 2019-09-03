Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику. К 10:01 по Москве индекс МосБиржи поднялся на 0,1%, до 2742,45 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1294,83 пункта, цены основных "фишек" изменились в пределах 1,6%.
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