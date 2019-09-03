Финансы
ТАССИндекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
Индекс РТС Московской биржи вырос на 0,6%, достигнув отметки 1301,06 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:35 мск. В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
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Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия
Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости вчера в 13:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Политика
В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города
Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Футбол
Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Культура
Госдума придумала законопроект, направленный на борьбу с пиратством
Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
ГЛАС.RU 03:20
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Политика
Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских
Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
Коммерсантъ вчера в 15:48
Общество
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию 1 октября
Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ закроется на реконструкцию с 1 октября, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53
Здоровье
В Великобритании подросток ослеп и оглох из-за «чипсовой диеты»
В Великобритании подросток потерял зрение из-за «чипсовой диеты», которой придерживался на протяжении 10 лет.
OAnews 02:01
Баскетбол
Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
Vprognoze.ru вчера в 17:10