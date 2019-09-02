Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндекс РТС впервые с августа поднялся выше 1300 пунктов

Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.
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Фондовые торги в РФ завершились ростом

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика

В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости 01 сентября в 17:24
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
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Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Здоровье

Безопасные для фигуры продукты назвали эксперты

У многих худеющих есть неправильное представление о самых полезных и самых вредных для снижения веса продуктов.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
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Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Финансы

Падение нефти усилили введенные США и КНР пошлины

Нефть подешевела на 2,5% на открытии торгов 2 сентября на фоне вступления в силу новых пошлин, введенных США и КНР, которые усилили опасения участников рынка касательно возможного снижения темпов роста глобальной экономики и спроса на сырье, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
REGNUM вчера в 08:56
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Технологии

Вертолеты «Ансат» и Ми-38 оснастят системой спутниковой связи

Согласно документу, с 2020 года эксплуатанты вертолетов «Ансат» и Ми-38, выпускаемых на Казанском вертолетном заводе, смогут пользоваться спутниковой связью на борту, говорится в сообщении холдинга.
Коммерсантъ Казань вчера в 09:43
Экономика

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия вчера в 21:18
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
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На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
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Новосибирский завод показал ракеты на авиасалоне в Московской области

RuNews24.ru вчера в 23:19
Происшествия

В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу

Российская газета 00:38
Происшествия

Азара и Соболь отпустили из полиции

Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Футбол

ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»

Футбольный клуб «Ростов» получил проект расторжения договора об аренде стадиона «Ростов Арена» от компании «Спорт-Инжиниринг».
161.ru вчера в 13:30
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

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Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму

Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Происшествия

Москвича наказали в Кемерове за плохое поведение в самолете

Поведение москвича вынудило командира самолета сообщить о проблемном пассажире диспетчеру кемеровского аэропорта.
Avoka.do вчера в 23:59
Футбол

«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна

ТАСС вчера в 14:46
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс вчера в 09:12
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
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