Экономика
КоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе
Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Общество
Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева
Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Футбол
Мадридский «Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании
Технологии
Скупердяи из Google: разработчики не понимают, зачем им нужна Stadia
Разработчики просто не понимают для чего им присутствовать в Google Stadia, и решают не вкладывать время и ресурсы на публикацию продукта в сервисе.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Финансы
После старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро
2 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился на 20 копеек, составив по итогам первой минуты торгов 66,678 рубля.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показывает их дом в Майами, а в одном кадре мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Общество
Бокарев вошел в капитал железнодорожного оператора вместо Артема Чайки
«Стратегия компании "Модум-Транс", включающая оптимизацию схем перевозки, внедрение цифровой трансформации и развитие информационных технологий, позволила оператору выйти на лидирующие позиции в отрасли», — передает издание слова Бокарева.
Футбол
Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит
Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и еще три условно).
Экономика
Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов
В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей
Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) у себя в Instagram рассказала, что он якобы похитил их общих детей - 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.
Политика
В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в кабмине Украины
Заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Гаджеты
Xiaomi представила уникальную быструю зарядку
Общество
В Ростове отменили концерт Наталии Орейро
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о планах Путина возглавить список ЕР
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Спорт
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.