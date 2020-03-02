Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

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