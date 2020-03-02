Экономика
КоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе
Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Экономика
Алтайский сахарный завод не может продать выпущенную продукцию
По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Происшествия
Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом
В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Происшествия
Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Происшествия
Число пациентов с подозрением на коронавирус в Петербурге растет
Количество пациентов, которые находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус продолжает увеличиваться.
Общество
МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции
Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.
Политика
Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Николаев уволил главу Минспорта Чувашии
На сегодняшнем еженедельном совещании в доме правительства Михаил Богаратов докладывал об итогах чемпионата России по самбо, который проводился в эти выходные в Чебоксарах, еще в должности ио главы Минспорта Чувашии.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Происшествия
Хабаровский офицер полиции погиб в своем кабинете
Тело мужчины, исполнявшего обязанности начальника уголовного розыска отдела полиции № 5, обнаружили на рабочем месте.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Политика
Кремль рассказал детали совещания у Путина с участием Маганова
Как пишет «Коммерсантъ», на совещании присутствовали, в частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, глава минэнерго Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Чиновник в Иране скончался от коронавируса
За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
Экономика
Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки
Ранее о планах Бокарева стать акционерам компании РБК рассказывал источник в одном из железнодорожных операторов.