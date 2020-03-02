Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

Московский Комсомолец03:55

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ03:41

Московская биржа открылась ростом

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Российский рынок перешел к росту после обвала в пятницу

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Российский рынок акций начал неделю в «зеленой зоне»

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Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС03:30
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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Происшествия

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Российская газета 02:00
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
BFM.ru 05:20
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
Общество

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Ведомости 06:10
Экономика

Алтайский сахарный завод не может продать выпущенную продукцию

По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
Толк 00:03
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

REGNUM вчера в 11:38
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Gazeta.SPb 02:16
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Происшествия

Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
РБК 28 февраля в 15:00
Происшествия

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Газета.Ru 05:08
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Piter.tv вчера в 23:35
Происшествия

Число пациентов с подозрением на коронавирус в Петербурге растет

Количество пациентов, которые находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус продолжает увеличиваться.
Мойка78 06:08
Общество

МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.
РБК 02:39
Политика

Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
ТАСС 04:42
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Политика

Николаев уволил главу Минспорта Чувашии

На сегодняшнем еженедельном совещании в доме правительства Михаил Богаратов докладывал об итогах чемпионата России по самбо, который проводился в эти выходные в Чебоксарах, еще в должности ио главы Минспорта Чувашии.
Мой город Чебоксары 03:33
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Происшествия

Хабаровский офицер полиции погиб в своем кабинете

Тело мужчины, исполнявшего обязанности начальника уголовного розыска отдела полиции № 5, обнаружили на рабочем месте.
Губерния вчера в 22:34
Космос

В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой

Комсомольская правда вчера в 07:50
Политика

Кремль рассказал детали совещания у Путина с участием Маганова

Как пишет «Коммерсантъ», на совещании присутствовали, в частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, глава минэнерго Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.
БИЗНЕС Online 05:08
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Общество

Чиновник в Иране скончался от коронавируса

За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
MOS.news 04:40
Экономика

Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

Ранее о планах Бокарева стать акционерам компании РБК рассказывал источник в одном из железнодорожных операторов.
РБК 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
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