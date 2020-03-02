Экономика
КоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе
Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Общество
Ректор ВШЭ назвал способ победить бедность в России
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов выступил за введение в России прогрессивного налогообложения для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а также призвал государство заботиться в первую очередь о семьях с детьми.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
Мужчина прилетевший некоторое время назад из Милана, стал первым, заболевшим коронавирусом москвичом.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Экономика
Производители роз пригрозили уйти с рынка из-за высоких налогов
В ближайшие полтора-два года отечественные розы могут пропасть с рынка из-за увеличения налогов на производителей и снижения таможенных пошлин на импорт цветов,предупредила Национальная ассоциация цветоводов.
Экономика
Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов
В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Технологии
МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года
Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Наука
Учёные увидели связь между употреблением омега-3 и онкологией
Учёные Университета Восточной Англии установили, что омега-3 жирные кислоты при регулярном употреблении в течение примерно четырёх лет увеличивают риск развития рака простаты.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Армия и оружие
Турция может парализовать Черноморский флот
Если Турция проливы "задраит", то парализует все маршрутные сообщения России с Сирией прокомментировал эксперт Решение турецких властей может быть связано с обострением ситуации в Сирии.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Происшествия
У второго пассажира рейса Москва-Пекин подозревают коронавирус
На рейсе Москва-Пекин, где ранее у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, подозревают аналогичный диагноз еще у одного.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Политика
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Здоровье
1200 семейных пар смогут бесплатно сделать ЭКО в Волгоградской области
По информации облздрава, в 2020 году более 1,2 тысячи семейных пар смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.
Общество
Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену
Армия и оружие
Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Армия и оружие
Истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя границы» над Камчаткой
Воздушный перехват на фоне живописных ландшафтов: истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя границы» над Камчаткой.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Наука
Родня, заря и почти обезьяны
Антрополог Станислав Дробышевский расскажет, к кто такие приматы и кто были их первыми представителями; что позволяет определить приматов; как палеонтологи различают древних животных, от которых остались лишь обломки зубов, и так ли туманно наше древнейшее прошлое.