Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

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Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

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Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
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Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.
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Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

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Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
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Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Происшествия

СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 04:24
Политика

Путин направил поздравление с днём рождения Михаилу Горбачёву

Сегодня, 2 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил Михаилу Горбачёву, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с днём рождения, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 02:23
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
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Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
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Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
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Российские специалисты планируют создать вакцину от коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет

Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
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«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге

"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
РИА Новости 03:38
Общество

Иранский чиновник умер из-за коронавируса

В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Коммерсантъ 03:12
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Армия и оружие

Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия

В декабре 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.
Lenta.ru 02:31
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

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В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
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В Раде рассказали о последствиях политики правительства Гончарука

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху.
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Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

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