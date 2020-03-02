Экономика
КоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе
Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
Футбол
Бюджетники и студенты рассказали о разнарядках на посещение матча «Ахмата»
Как писал "Кавказский узел", бюджетники и студенты в Грозном неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата" в качестве болельщиков.
Экономика
Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО за 2019 год выросла на 10,6%
Чистая прибыль ретейлера "Детский мир" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год без учета корректировок увеличилась по сравнению с показателем 2018 года на 10,6% и достигла 7,3 млрд рублей.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Религия
75% православных поддерживают смену языка богослужения
Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Общество
Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Путин направил поздравление с днём рождения Михаилу Горбачёву
Сегодня, 2 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил Михаилу Горбачёву, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с днём рождения, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Общество
Российская вакцина от коронавируса появится через полтора года
Российские специалисты планируют создать вакцину от коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет
Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
Общество
«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге
"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Иранский чиновник умер из-за коронавируса
В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Армия и оружие
Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия
В декабре 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Экономика
В Раде рассказали о последствиях политики правительства Гончарука
Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху.
Музыка