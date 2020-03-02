Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Авто
«АвтоВАЗ» отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4
Согласно инсайдерской информации, внедорожник должен был получить руль фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4x4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской компанией.
Общество
Установлены возможные участники убийства Листьева
Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце изменила тату в виде обручального кольца
Актриса поставила точку в отношениях с Прилучным Летом 2018 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный набили одинаковые татуировки на безымянных пальцах — в виде обручальных колец.
Авто
На дорогах Подмосковья появятся беспилотные авто
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и компания «Яндекс» с середины марта начнут испытания беспилотных автомобилей на дорогах Подмосковья.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Общество
В Башкирии уволили оскорблявшую школьницу учительницу
Общество
Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год.
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Происшествия
В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу
"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
Армия и оружие
Зафиксирована волна самоубийств ветеранов войны в Афганистане
Как пишет издание, зафиксированная недавно волна самоубийств ускорит планы правительства по созданию новых служб охраны психического здоровья для ветеранов войны.
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Происшествия
На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Происшествия
В Казани мать зарезала сыновей-близнецов
В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Общество
В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью
В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Политика