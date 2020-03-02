Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

Московский Комсомолец03:55

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ03:41

Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

Эхо Москвы02:30

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Интерфакс02:27

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:08

Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС03:30
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Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
РИА Новости 07:51
Авто

«АвтоВАЗ» отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4

Согласно инсайдерской информации, внедорожник должен был получить руль фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4x4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской компанией.
Тарантас Ньюс 01:07
Общество

Установлены возможные участники убийства Листьева

Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
ФедералПресс 08:31
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце изменила тату в виде обручального кольца

Актриса поставила точку в отношениях с Прилучным Летом 2018 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный набили одинаковые татуировки на безымянных пальцах — в виде обручальных колец.
WomanHit.ru 04:27
Авто

На дорогах Подмосковья появятся беспилотные авто

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и компания «Яндекс» с середины марта начнут испытания беспилотных автомобилей на дорогах Подмосковья.
Общественное телевидение России 07:49
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Общество

В Башкирии уволили оскорблявшую школьницу учительницу

UfaTime.ru 06:25
Общество

Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год.
Известия 07:58
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Происшествия

В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
РИА Новости 03:22
Армия и оружие

Зафиксирована волна самоубийств ветеранов войны в Афганистане

Как пишет издание, зафиксированная недавно волна самоубийств ускорит планы правительства по созданию новых служб охраны психического здоровья для ветеранов войны.
Lenta.ru 08:27
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Происшествия

На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ

РИА Новости 07:40
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Экономика

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
ТАСС 07:36
Происшествия

В Казани мать зарезала сыновей-близнецов

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.
Слава труду (Бавлы) вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Общество

В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью

В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
REGNUM 04:29
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
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