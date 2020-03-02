Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе

Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

Московский Комсомолец03:55

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:08

Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Мосбирже

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Российский рынок акций начал неделю в «зеленой зоне»

Росбалт02:24

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ03:41

Московская биржа на открытии показала мощный рост

Фонтанка.Ру02:26
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Происшествия

Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу

Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.
РБК 13:28
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru 29 февраля в 07:15
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Взгляд.ру вчера в 14:56
Авто

В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
РБК вчера в 05:38
Игры

Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Live24 06:00
Футбол

Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 12:08
Игры

Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Игромания.ру 11:28
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Политика

Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах

Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
REGNUM 06:10
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь 12:03
Происшествия

Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки

Проектор Севастопольского госуниверситета Владислав Большенко признал вину в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 10:18
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
Газета.Ru 13:40
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУ СК России по региону.
РИА Новости 07:51
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Спорт

ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса

Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.
Чемпионат 12:45
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Экономика

Смольный подал иск к АО «Талион» на 6 миллионов рублей

Финансовые требования Смольного оцениваются в 6 миллионов рублей.
Петербургский дневник 13:34
Армия и оружие

Сирийская армия опять выбила боевиков из Саракиба

Вести.Ru 03:49
Политика

В Крым прибыла делегация из Сицилии

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла в Крым», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
RT на русском 12:54
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Политика

Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США

Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

Представитель РФПИ отказался обсуждать с Ведомостями подлинность материалов, заявив, что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и изучает несколько проектов в этой сфере, но не комментирует конкретные проекты.
Ведомости вчера в 15:39
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Общество

В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку

Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
REGNUM 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
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