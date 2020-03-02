Экономика
Новые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе
Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Происшествия
Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу
Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Происшествия
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки
Проектор Севастопольского госуниверситета Владислав Большенко признал вину в получении взятки в особо крупном размере.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУ СК России по региону.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Спорт
ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса
Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Экономика
Смольный подал иск к АО «Талион» на 6 миллионов рублей
Финансовые требования Смольного оцениваются в 6 миллионов рублей.
Политика
В Крым прибыла делегация из Сицилии
«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла в Крым», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Энергетика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
Представитель РФПИ отказался обсуждать с Ведомостями подлинность материалов, заявив, что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и изучает несколько проектов в этой сфере, но не комментирует конкретные проекты.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.