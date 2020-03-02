Экономика
Новые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе
Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Общество
Коронавирус стал причиной снижения уровня загрязнения воздуха в Китае
NASA опубликовало схему, демонстрирующую, как распространяющийся по миру коронавирус повлиял на воздух в Китае.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Кино
Фильму Лозницы о похоронах Сталина не выдают прокатное удостоверение
Министерство культуры РФ пока не выдает прокатного удостоверения и никак не комментирует свое решение.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении»
Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек
Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф
«Сибирь» на чужом льду, с футбольным счётом: 2:0 обыграла «Автомобилист». Счёт был открыт под занавес первого периода.
Гаджеты
Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов
Apple согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, которые предъявили этой американской компании коллективный иск за умышленное замедление работы этих устройств с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Экономика
Путин поручил выделить 10 млрд рублей на строительство жилья
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить из бюджета 10 миллиардов рублей на стимулирование программ жилищного строительства в российских регионах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Футбол
Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
Игры
Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC
Игру можно будет приобрести в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store. Сегодня был дан старт предзаказу PC-версии Death Stranding.
Общество
Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова
Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Спорт
ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса
Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.