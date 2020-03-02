Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе

Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

Московский Комсомолец03:55

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ03:41

Московская биржа на открытии показала мощный рост

Фонтанка.Ру02:26

Российский рынок акций начал неделю в «зеленой зоне»

Росбалт02:24

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:08

Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС03:30
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Общество

Коронавирус стал причиной снижения уровня загрязнения воздуха в Китае

NASA опубликовало схему, демонстрирующую, как распространяющийся по миру коронавирус повлиял на воздух в Китае.
Газета Metro 13:05
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Кино

Фильму Лозницы о похоронах Сталина не выдают прокатное удостоверение

Министерство культуры РФ пока не выдает прокатного удостоверения и никак не комментирует свое решение.
Московский Комсомолец 13:15
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
ТАСС 13:42
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек

Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:39
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф

«Сибирь» на чужом льду, с футбольным счётом: 2:0 обыграла «Автомобилист». Счёт был открыт под занавес первого периода.
ГЛАС.RU 11:13
Гаджеты

Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

Apple согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, которые предъявили этой американской компании коллективный иск за умышленное замедление работы этих устройств с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.
ТАСС 12:45
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета вчера в 16:01
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Общество

В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:28
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь 12:03
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Экономика

Путин поручил выделить 10 млрд рублей на строительство жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить из бюджета 10 миллиардов рублей на стимулирование программ жилищного строительства в российских регионах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
BFM.ru 11:23
Футбол

Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
Metaratings 11:13
Игры

Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC

Игру можно будет приобрести в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store. Сегодня был дан старт предзаказу PC-версии Death Stranding.
Красная весна 12:58
Общество

Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Взгляд.ру 09:40
Спорт

ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса

Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.
Чемпионат 12:45
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
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