Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе

Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть выше $52

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Московская биржа открылась ростом

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Московская биржа на открытии показала мощный рост

Фонтанка.Ру02:26
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
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Белорусский Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом

Результаты анализов направят в одну из лабораторий Всемирной организации здравоохранения, чтобы окончательно подтвердить диагноз.
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КХЛ установила новый жёсткий потолок зарплат

Руководство КХЛ утвердило изменения в регламенте турнира касаемо потолка зарплат.
Metaratings 12:18
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На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 14:21
Общество

В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:48
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста 06:27
Футбол

В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА

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В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
Здоровье

Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса

Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
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Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус

У пассажира рейса SU204 «Аэрофлота» Иран — Пекин с пересадкой в Москве обнаружили коронавирус.
РБК 03:48
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Спорт

ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 09:49
Футбол

РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
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Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Культура

Мадонна упала со стула во время концерта в Париже

Ранее сообщалось, что певица получила травму колена, но не стала отменять запланированные концерты.
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Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Саймон Пегг не думает, что у франшизы «Стартрек» есть будущее

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Футбол

Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

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Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
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Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
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Кассационный суд поручил Мосгорсуду пересмотреть дело активиста Котова

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Старридж отстранен от футбола до конца текущего сезона

В июле 2019 года Старридж, будучи игроком «Ливерпуля», получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 75 тысяч фунтов за передачу своему брату «инсайдерской информации» о возможном переходе в «Севилью».
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Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года

«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
РБК 15:10
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«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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КХЛ. Олег Знарок: Инициировал ли я потасовку «пять на пять»? Странный вопрос

Наставник «Спартака» Олег Знарок подвел итоги первого матча плей-офф КХЛ с московским «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 14:58
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