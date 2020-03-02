Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.

Российский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе

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