Экономика
Новые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе
Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Здоровье
Белорусский Минздрав подтвердил три случая заражения коронавирусом
Результаты анализов направят в одну из лабораторий Всемирной организации здравоохранения, чтобы окончательно подтвердить диагноз.
Хоккей
КХЛ установила новый жёсткий потолок зарплат
Руководство КХЛ утвердило изменения в регламенте турнира касаемо потолка зарплат.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Футбол
Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Сочи»
Тулякам удалось вырвать победу на последних минутах игры. Так, на 90-й минуте мяч в ворота хозяев поля вновь отправил Луценко.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Футбол
В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Здоровье
Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса
Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус
У пассажира рейса SU204 «Аэрофлота» Иран — Пекин с пересадкой в Москве обнаружили коронавирус.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Культура
Мадонна упала со стула во время концерта в Париже
Ранее сообщалось, что певица получила травму колена, но не стала отменять запланированные концерты.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Кино
Саймон Пегг не думает, что у франшизы «Стартрек» есть будущее
Футбол
Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Футбол
Старридж отстранен от футбола до конца текущего сезона
В июле 2019 года Старридж, будучи игроком «Ливерпуля», получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 75 тысяч фунтов за передачу своему брату «инсайдерской информации» о возможном переходе в «Севилью».
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Хоккей
КХЛ. Олег Знарок: Инициировал ли я потасовку «пять на пять»? Странный вопрос
Наставник «Спартака» Олег Знарок подвел итоги первого матча плей-офф КХЛ с московским «Динамо».