Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.

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