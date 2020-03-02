Экономика
Новые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе
Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Политика
В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Происшествия
Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве
Общество
Судно с космодромом «Морской старт» направилось из США в Россию
Гонконгское судно Xin Guang Hua с пусковой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и начало свой путь к берегам России, об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители российской группы компаний S7.
Здоровье
СБ ООН не планирует обсуждать ситуацию с распространением коронавируса
Совет Безопасности ООН не планирует проводить встречу для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Игры
Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life
Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
Происшествия
Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех
Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию
Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Футбол
«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Гаджеты
Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone
Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS, сообщает Reuters.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Энергетика
Эксперты допустили падение цен на нефть до 30 долларов за баррель
Специалисты, представляющие финансовую корпорацию Standard Chartered Bank не исключили, что уже в скором будущем цены на нефть могут составить 30 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Портсмут" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии уступил "Арсеналу" — 0:2. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
Наука
В останках утконосого динозавра сохранились следы ДНК
Современные методики позволяют обнаружить фрагменты клеток, биополимеров. У тираннозавров удавалось находить остеоциты с остатками белков.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Энергетика
США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи
Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Ученые впервые смогли обнаружить полную белковую молекулу в метеорите.