Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоссийский рынок показал рост после обвала на прошлой неделе

Цена майских фьючерсов нефти Brant на бирже ICE упала ниже $49 за баррель из-за опасений по поводу коронавируса, но после их стоимость начала повышаться и на 11:14 составила $51,91. Напомним, что на торгах 28 февраля индексы Мосбиржи и РТС падали на 4,1% и 4,7% соответственно.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

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Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

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Московская биржа на открытии показала мощный рост

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:08

Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС03:30
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Bimru.ru 10:21
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Шойгу выразил соболезнования родным генерала Шуралева

ТАСС 10:34
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В Курской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась

На 28 февраля лабораторно подтверждено 198 случаев гриппа. Тяжелых больных ОРВИ и гриппом нет.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата «нарушителя» воздушной границы России

Министерство обороны России показало на видео воздушный перехват самолета Ил-38 истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота над Камчаткой.
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
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Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 12:08
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Армия и оружие

Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»

РЕН ТВ вчера в 05:29
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех

В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн.
Интерфакс 29 февраля в 00:58
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
РБК 11:37
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Здоровье

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
ФАН вчера в 01:54
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Lenta.ru 08:49
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru вчера в 12:56
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru 12:00
Музыка

На концерте в Париже Мадонна упала и заплакала от боли

Во время выступления на концерте в Париже Мадонна упала со стула и сильно расплакалась. Сообщает новость издание Daily Mail.
ИнфоСМИ вчера в 03:05
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
Здоровье

Первый случай коронавируса выявлен в Латвии

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Латвии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Минздрав Республики.
Утро.ru 12:05
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Газета.Ru 03:17
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Армия и оружие

Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Взгляд.ру 07:00
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

Один человек погиб и 12 пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщает региональный главк МЧС.
Политика Сегодня вчера в 23:12
Футбол

Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит

Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно).
Чемпионат 06:03
Культура

НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
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