Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

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Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Происшествия У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус «Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

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Общество В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.

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