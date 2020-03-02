Экономика
КоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе
Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Армия и оружие
Атомный авианосец США вошел в Средиземное море
В Средиземное море вошла ударная авианосная группа ВМС США, которую возглавил атомный авианосец USS Eisenhower.
Политика
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Неизвестные распылили газ в метро «Академическая» в Петербурге
В питерской подземке сегодня приблизительно в 00:30 произошел конфликт на станции «Академическая», и один из его участников распылил газ в пылу ссоры, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Культура
НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Происшествия
У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус
«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Футбол
На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев
Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
Общество
ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие еще ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемого в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Политика
Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Экономика
Глава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику
Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
По последним данным, в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализировали 26 человек с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Музыка
На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова
На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Армия и оружие
Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО
Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.