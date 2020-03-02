Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%. Мировые фондовые индикаторы, в том числе и российские, за этот период вернулись к отметкам многомесячной давности.
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Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ03:41

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:08

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Интерфакс02:27

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС03:30

Нефть, доллар и золото: рынки пережили «ядерную зиму»

News.ru01:45

Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

Эхо Москвы02:30
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Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Армия и оружие

Атомный авианосец США вошел в Средиземное море

В Средиземное море вошла ударная авианосная группа ВМС США, которую возглавил атомный авианосец USS Eisenhower.
Росбалт вчера в 04:28
Политика

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:42
Происшествия

Неизвестные распылили газ в метро «Академическая» в Петербурге

В питерской подземке сегодня приблизительно в 00:30 произошел конфликт на станции «Академическая», и один из его участников распылил газ в пылу ссоры, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Городовой 07:14
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

ТАСС 07:29
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Экономика

Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
REGNUM 06:58
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
Культура

НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
Происшествия

У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус

«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Взгляд.ру 06:51
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Футбол

На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев

Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
Metaratings 07:30
Общество

ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие еще ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемого в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:31
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Происшествия

Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль

Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Газета.Ru 06:19
Политика

Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Взгляд.ру 07:17
Экономика

Глава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».
BFM.ru 06:50
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Здоровье

В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

По последним данным, в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализировали 26 человек с подозрением на коронавирус.
Ivbg.ru 07:12
Армия и оружие

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции

Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Piter.tv 07:04
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Космос

В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой

Комсомольская правда вчера в 08:38
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Музыка

На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова

На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Мой Брянск 07:34
Армия и оружие

Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО

Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.
Известия 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
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