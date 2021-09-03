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Российский рынок превысил 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в конце недели

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, впервые превысив 4000 пунктов.
Frank Media
Индекс РТС вырос на 0,44%, до 1734,16 пункта.
Коммерсантъ
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,94%, РТС - на 4,2%, соответственно.
РИА Новости
Цена на ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже ICE снизилась на -0,45% и составила $72,7 за баррель.
Ведомости

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС открыли торги снижением в пределах 0,4%
Интерфаксвчера в 03:23
Российский рынок превысил 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в конце недели
ПРАЙМвчера в 13:26
Рынок акций РФ на неделе превысил новый рубеж 4000п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме
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Индекс Мосбиржи превысил 4000 пунктов и обновил исторический максимум
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