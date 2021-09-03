Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении компании Uniswap Labs - разработчика крупнейшей децентрализованной криптовалютной биржи Uniswap - на фоне усиления контроля за рынками.
Украинский парламентарий пояснил, что кроме данного предложения президент в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму $277 млрд, а также предложил США вложиться в «декарбонизацию энергетической системы» Украины, для чего необходимо вывести из эксплуатации старые электростанции, работающие на угле.
По сведениям издания биотехнологической отрасли Endpoints News, руководители отдела вакцин уходят, поскольку они недовольны тем, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и их консультативный комитет участвуют в принятии решений, которые, по их мнению, должны приниматься FDA.
США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.
"В рамках рабочего визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества", - отмечается в сообщении.