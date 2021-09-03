Украина предложила США вложиться в проект строительства LNG-терминала

Украинский парламентарий пояснил, что кроме данного предложения президент в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму $277 млрд, а также предложил США вложиться в «декарбонизацию энергетической системы» Украины, для чего необходимо вывести из эксплуатации старые электростанции, работающие на угле.