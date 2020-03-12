Финансы

ВедомостиВедомостиРоссийский рынок усиливает падение

Российский фондовый рынок продолжает снижаться. К 15.04 мск четверга индекс Мосбиржи упал на 5,82% до 2347,83 пункта, а в течение дня достигал 2333 пункта, то есть уровня июля 2018 г. Его долларовый аналог, индекс РТС, к этому же времени потерял 9,38%, упав до 984,45 пункта.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:40

Российский рынок усиливает падение

Ведомостивчера в 05:13

На российском фондовом рынке новый обвал

Эхо Москвывчера в 07:08

На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

Давыдов.Индексвчера в 08:43
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Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Lenta.ru вчера в 22:38
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Биатлон

Й. Бё прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

ГЛАС.RU 01:41
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Политика

Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
Общество

Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Live24 вчера в 07:06
Космос

Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

Smolnarod.ru 10 марта в 04:50
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт 11 марта в 16:14
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Экономика

В России обнаружили тысячи «недобросовестных» заявлений на ипотеку для многодетных

Свыше тысячи заявлений на вычет 450 тысяч рублей по ипотеке для многодетных семей были поданы, чтобы «недобросовестно» получить господдержку.
ФедералПресс 01:08
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Происшествия

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Российская газета вчера в 15:22
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
Общество

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru вчера в 20:15
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Общество

В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти решили перенести начало туристического сезона из-за распространения в мире опасного коронавируса.
Российская Действительность вчера в 16:19
Футбол

«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
LiveSport.ru вчера в 18:04
Политика

Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество

Роспотребнадзор: Нарушения сна приводят к ухудшению здоровья человека

Нарушения сна приводят к ухудшению здоровья человека, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Агентство Москва вчера в 20:26
Общество

Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 00:40
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

Инфорос 11 марта в 06:55
Технологии

Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»

Системы крепления спутников для коммерческих запусков на российских ракетах «Союз» изготовят в Швеции, сообщили в компания «Главкосмос пусковые услуги».
Взгляд.ру 02:09
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