Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня слабые и разнонаправленные изменения на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. Европейские фондовые индексы после умеренного снижения накануне, в четверг заметно повышались.

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