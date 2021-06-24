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Российский рынок завершил торги снижением на 0,1-0,4%

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня слабые и разнонаправленные изменения на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. Европейские фондовые индексы после умеренного снижения накануне, в четверг заметно повышались.В источнике

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