Российский рынок завершил торги снижением на 0,1-0,4%
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня слабые и разнонаправленные изменения на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. Европейские фондовые индексы после умеренного снижения накануне, в четверг заметно повышались.В источнике
Рынок акций РФ вышел в небольшой плюс благодаря нефти и растущим индексам в США
Интерфакс25 июня в 12:37
Индексы Мосбиржи на открытии торгов уменьшился на 0,12%, индекс РТС — вырос на 0,21%
Финансовая газета25 июня в 03:31