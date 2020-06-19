Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЧисло договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи. В столице число договоров долевого участия сократилось еще заметнее.
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с чего всё началось

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости02:38

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Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes05:55

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета04:43

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM03:58

В России в два раза упал рынок жилья

Piter.tv03:57

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС04:04

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26
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В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
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Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи №416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Отмечается, что в пятницу, 19 июня, с 13.00 до 22.00 в российской столице ожидается гроза, дождь, местами сильный, град.
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Политика

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил накануне, что власти Белоруссии сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы.
Моя Москва.онлайн 06:11
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Политика

Песков ответил на заявления Минска о «кукловодах» из «Газпрома»

Глава Комитета госконтроля Иван Тертель, как передавало агентство БЕЛТА, сказал, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые являются «большими начальниками в «Газпроме», а может быть, и выше».
RT на русском 07:02
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Общество

Россиянам разрешили посещать пляжи без масок

Россиянам разрешили не носить маски во время отдыха на пляже.
Lenta.ru 07:09
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
РИА Новости вчера в 21:45
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Здоровье

В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом

В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ 06:41
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Здоровье

Дошкольников назвали самыми опасными разносчиками коронавируса

Сочетание всех указанных факторов вынудило специалистов признать детей такого возраста наиболее опасной категорией распространителей коронавирусной инфекции.
Кубань-Информ 05:08
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Общество

«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры

Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
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Футбол

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«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
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Культура

В новых сериях "Ну, погоди!" Волк бросит курить

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал, что в новых сериях "Ну, погоди!"
Вести.Ru 05:58
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Политика

Песков: Путин не может играть на Трампе как на скрипке

Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 06:10
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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Политика

Лукашенко приедет на парад Победы с сыновьями

Газета.Ru 07:05
Политика

Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию

Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
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Общество

Коронавирусом могли переболеть около 200 тысяч петербуржцев

В Санкт-Петербурге коронавирусом могли переболеть 200 тысяч жителей.
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Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

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Авто

Электромобили догнали машины с бензиновыми двигателями по стоимости владения в России

Электромобиль среднего класса обходится примерно на 750 000 рублей дороже бензинового аналога, свидетельствуют подсчеты Vygon Consulting из доклада «Накопители энергии в России: инъекция устойчивого развития».
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Кино

Вышел трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

В YouTbe опубликован трейлер нового сериала Netflix «Проклятая». Премьера всех эпизодов состоится в стрим-сервисе компании 17 июля.
Культуромания вчера в 10:24
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
Известия 05:00
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
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Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
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Авто

В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Политика

Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американском журнале The National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди.
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Как работают Яндекс.Новости?
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