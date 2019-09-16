Политика
ТАССРоссийский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия
СК в Саратове возбудил дело об изнасиловании врача поликлиники
Следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием женщины-врача поликлиники, которая в понедельник вечером шла к пациенту в Саратове.
ТАСС 17:18
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Политика
Захарова оценила заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Yahoo News о том, что российская разведка якобы получила доступ к большому количеству данных ФБР.
Известия 15:59
Происшествия
Михаэля Шумахера выписали из больницы
Комсомольская правда 05:33
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Экономика
Новый налоговый режим обещан богатым регионам
Новый налоговый режим обещан богатым регионам Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.
Коммерсантъ вчера в 14:21
Политика
Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии
Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
Московский Комсомолец 15:12
Наука
Американцы предложили производить цемент с помощью электричества
По словам авторов исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, образующиеся в предложенном процессе водород и кислород могут использоваться далее в производстве, например, в качестве источника электроэнергии, а углекислый газ можно легко утилизировать.
N+1 16:38
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Кино
«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити стал победителем кинофестиваля в Торонто
Режиссер Тайки Вайтити из Новой Зеландии представил свой фильм «Кролик Джоджо» на проходящем в Торонто (Канада) кинофестивале.
Актуальные Новости 09:38
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда вчера в 11:05
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
«National Interest» подозревает Россию в подготовке к войне
Как сообщает газета «Известия», эксперт издания «The National Interest» предположил, что Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту.
Военное дело 06:10
Единоборства
Нурмагомедов продал футболку Порье за 100 тысяч долларов
ProstoProSport 18:29
Шоу-бизнес
Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем
Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
OAnews 10:41
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb 13 сентября в 14:50
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade на три дня раньше срока
CyberSport.ru 15:53
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Транспорт
Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября
"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.
ТАСС 12:45
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Армия и оружие
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить присутствие в САР
Командующий центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи опроверг сообщения СМИ о том, что Пентагон собирается отправить в Сирию 150 военных.
RT на русском 13 сентября в 17:39