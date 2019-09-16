Политика

ТАССТАССРоссийский самолет МС-21 совершил первый международный полет

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Новый налоговый режим обещан богатым регионам

Новый налоговый режим обещан богатым регионам Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.
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Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии

Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
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В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа

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Как сообщает газета «Известия», эксперт издания «The National Interest» предположил, что Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту.
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
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