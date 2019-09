Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

По словам авторов исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, образующиеся в предложенном процессе водород и кислород могут использоваться далее в производстве, например, в качестве источника электроэнергии, а углекислый газ можно легко утилизировать.