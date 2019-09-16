Политика
ТАССРоссийский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Наука
В Бразилии эксперимент с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Комары Aedes aegypti являются разносчиками множества серьезных болезней, главной по опасности и масштабам из которых считается малярия.
Planet Today 12:46
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Политика
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.
РБК 15:47
Театры
Пассажиры самолетов смогут увидеть тверскую «Пустоту»
Спектакль Тверского ТЮЗа вошел в список спектаклей, которые показывают на борту самолетов авиакомпании «Россия».
Tverigrad.ru 07:00
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя
Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета 15:58
Космос
«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна
Видео составили из 33 снимков, сделанных за сутки с 19 по 20 июня 2019 года.
Портал Поиск вчера в 04:05
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки
Известно, что координировал деятельность сообщества бывший сотрудник правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
REGNUM 10:16
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Происшествия
Воронежский штаб Навального лишился координатора
Координатор воронежского штаба российского оппозиционера Алексея Навального Павел Смирнов покинул организацию.
Время Воронежа 11:20
Наука
Швейцарские инженеры создали инновационный бионический протез руки
Новый протез руки создан швейцарскими инженерами на стыке двух наук.
Ugpressa.ru вчера в 10:55
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.
Известия 19:36
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Футбол
«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
78.ru 06:42
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна 16:46
Космос
Спутник с ИИ запустят на орбиту в ближайшее время
Столь уникальный спутник будет отправлен на орбиту уже через несколько месяцев, сообщают авторы идеи.
Rusargument 18:43
Гаджеты
Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября
В Китае Honor Play 3 с 17 сентября можно будет купить по цене 999 юаней (9 тыс. рублей) за версию 4/64 ГБ, и 1299 юаней (12 тыс. рублей) за модификацию 6/2128 ГБ.
Astera 07:11
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16