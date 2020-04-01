Россия направила с США самолёт с гуманитарной помощью для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает Коммерсантъ . Самолёт ВКС РФ вылетел с аэродрома Чкаловский, на его борту находились медицинские маски и оборудование, он должен приземлиться в США сегодня.

В США вылетел самолёт с помощью от РФ

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