Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийский самолет с медпомощью прибыл в США

Второй российский самолет с медицинской помощью прибыл в США. 1 апреля лайнер приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщило постпредство РФ при ООН.
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Посол России объяснил отправку США гумпомощи для борьбы с COVID-19

РИА Новости11:29

Российский самолёт с гуманитарным грузом прибудет в США вечером 1 апреля

News.ru12:18

Самолет с российским гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк около 20:30 мск

ТАСС12:06

Помощь уже в пути: Посол назвал расчётное время прибытия российского самолёта с гуманитаркой в США

Царьград11:34

Российский самолет с медпомощью прибыл в США

Известия16:10

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Газета.Ru11:16

Антонов сообщил о скором прибытии в США самолёта ВКС России с помощью

RT на русском11:09
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Космос

The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда

Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Евразия Daily 29 марта в 19:52
Наука

Бозоны оказались способны вести себя как фермионы

Исследователи теперь экспериментально доказали, что если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.
News.ru 12:30
Политика

Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции

В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
РИА Новости 16:09
Авто

Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня 01:37
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Культура

Большой театр покажет спектакль «Царская невеста»

1 апреля можно посмотреть спектакль «Царская невеста», начало в 19:00
Менделеевские новости 08:55
Общество

В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции

Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
РЕН ТВ 13:59
Происшествия

СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»

BFM.ru 03:30
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Shraibikus News 15:42
Общество

Названы регионы России, свободные от коронавируса

По состоянию на 1 апреля в России осталось всего 10 регионов, свободных от коронавируса.
Rusvesna.su 08:42
Футбол

«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов

По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общественное телевидение России 07:53
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета 16:36
Здоровье

Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Вечерний курьер 05:35
Наука

В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Rusargument 15:37
Гаджеты

Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях

Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
iXBT.com 11:47
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Общество

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Моссовет 17:55
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Игры

На консолях вышел мультяшный симулятор курьера со смешной физикой Totally Reliable Delivery Service

В Epic Games Store, PS Store, MS Store и eShop доступен для покупки симулятор курьера Totally Reliable Delivery Service: игру разработала американская студия We're Five Games.
ЭндлессГеймОвер 06:50
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург

Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Ридус 16:10
Армия и оружие

Пентагон заказал модернизацию крылатых ракет Tomahawk

REGNUM 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
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