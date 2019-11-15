Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Парламентарий напомнил, что участок границы, о котором высказывался белорусский лидер, открыт только для граждан Союзного государства и там действует особая пограничная зона. Он предложил пересмотреть данный вопрос при продлении действия договора, передает РИА Новости.

Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе

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