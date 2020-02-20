Общество
Lenta.ruРоссийский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии.
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Деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский.Газета.Ruвчера в 10:36
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