Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии.
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Глава Союза пенсионеров призвал российских звезд «постыдиться» говорить о размере своих пенсий

Деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский.
Газета.Ruвчера в 10:36

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Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

РИА Новостивчера в 13:53

«Труженики могут жаловаться на пенсии» — сенатор осудил звезд шоу-бизнеса

Телеканал 360°вчера в 16:56

Якубович ответил на критику сенатора, пристыдившего его за жалобы на пенсию

URA.Ruвчера в 14:18

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ruвчера в 23:21

Якубович ответил поспорившему о пенсии сенатору: «Пусть в глаза скажет»

Московский Комсомолецвчера в 12:20

Якубович ответил сенатору, пристыдившему его за жалобы на пенсию

Подъёмвчера в 12:04

Глава Союза пенсионеров призвал российских звезд «постыдиться» говорить о размере своих пенсий

Газета.Ruвчера в 10:36
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

РБК вчера в 22:43
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Футбол

Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно.
Чемпионат 02:00
Космос

В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков

"По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.
РИА Новости вчера в 19:15
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Культура

Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
ТАСС вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии

Пятый канал 18 февраля в 05:11
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ 18 февраля в 04:51
Киберспорт

Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4

Игромания.ру вчера в 15:17
Экономика

Власти Камчатки собирались строить краевую больницу за бешеные деньги

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу властей Камчатки по строительству новой краевой больницы.
Кам 24 01:03
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM 18 февраля в 05:18
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Политика

Губернатор Приморья прокомментирует отставку мэра Артема

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев покинул свой пост, сообщает РИА VladNews.По предварительным данным, Авдеев написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Владивосток-Новости вчера в 18:34
Политика

Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).
ТАСС 18 февраля в 07:32
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Общество

В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая

Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
Татар-информ 01:08
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Известия 01:39
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru 18 февраля в 22:49
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Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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