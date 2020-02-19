Общество
Lenta.ruРоссийский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии.
Читать в источнике
Оценить263
с чего всё началось
Деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский.Газета.Ruвчера в 10:36
Подробнее о событии
Показать все источники
«Труженики могут жаловаться на пенсии» — сенатор осудил звезд шоу-бизнеса
Телеканал 360°вчера в 16:56
Якубович ответил поспорившему о пенсии сенатору: «Пусть в глаза скажет»
Московский Комсомолецвчера в 12:20
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Футбол
Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова
Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно.
Космос
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
"По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Культура
Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе
Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Киберспорт
Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4
Экономика
Власти Камчатки собирались строить краевую больницу за бешеные деньги
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу властей Камчатки по строительству новой краевой больницы.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
Политика
Губернатор Приморья прокомментирует отставку мэра Артема
Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев покинул свой пост, сообщает РИА VladNews.По предварительным данным, Авдеев написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Политика
Блумберг примет участие в теледебатах демократов в Лас-Вегасе
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, сможет принять участие в теледебатах 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада).
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Общество
В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая
Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
Общество
ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Происшествия