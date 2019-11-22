Общество

REGNUMREGNUMРоссийский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
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с чего всё началось

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новостивчера в 08:46

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Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Известиявчера в 23:15

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РБКвчера в 14:59

В Совфеде призвали россиян бойкотировать Ротару: Лучший ответ — пустые места!

Life.ruвчера в 10:23

Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

URA.Ruвчера в 12:29

В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару

Московский Комсомолецвчера в 11:55

Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

Lenta.ruвчера в 13:37

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новостивчера в 08:46
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Наука

Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции

В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
N+1 вчера в 05:57
Политика

МИД Латвии объяснил запрет на вещание российских каналов

Запрет на вещание российских телеканалов принят в Латвии из-за санкций Евросоюза, которые в стране являются обязательными и «имеющими прямое действие».
News.ru вчера в 17:56
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК вчера в 20:44
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Футбол

Дортмундская «Боруссия» спасла ничью в игре против «Падерборна»

Красная весна вчера в 16:23
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Общество

Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Политика

ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
ЗакC.Ру вчера в 11:22
Культура

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело вчера в 02:42
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости вчера в 06:25
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня вчера в 00:38
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
iReactor вчера в 16:20
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Наука

Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Planet Today вчера в 08:00
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Политика

Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Армия и оружие

Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса

В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот

В ходе которого Меган Маркл и принц Гарри несколько раз нарушили королевский этикет.
Новая Кубань вчера в 03:38
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС вчера в 07:43
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru вчера в 21:32
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Уайлдер и Ортис провели дуэль взглядов

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис провели дуэль взглядов перед поединком.
Спорт-Экспресс 20 ноября в 08:41
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Evo-rus.com вчера в 13:23
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество

День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября

Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Волгоградская правда вчера в 23:01
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

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RT на русском вчера в 23:00
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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