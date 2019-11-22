Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.

с чего всё началось

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Общество Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.

Политика Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики «Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.

Происшествия Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.

Спорт World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Политика Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.