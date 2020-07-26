Общество
РБКРоссийский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
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с чего всё началось
«Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма»,-- говорится в официальном обращении Ольги Баранец, опубликованном в Instagram.Коммерсантъвчера в 17:32
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В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
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iReactor 10:41
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Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
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Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Экономика
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
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Кино
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В ходе онлайнового фестиваля Comic-Con@Home съёмочная группа хорора «Оленьи рога» представила фильм специальной панелью.
Игромания.ру 13:16
Футбол
Лэмпард добился лучшего результата в АПЛ среди английских тренеров-дебютантов с 1995 года
Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард добился лучшего результата среди английских специалистов, проводящих дебютный сезон в команде, с сезона-1994/95, когда Фрэнк Клэрк привел «Ноттингем Форест» к 3-й строчке АПЛ.
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Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Футбол
«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ
Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
Все про Спорт ру 13:20
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Армия и оружие
В России создадут «невидимый» ракетный поезд «Баргузин»
Русская Планета 23 июля в 22:26
Общество
За сутки в мире выявили еще 200 тысяч заразившихся коронавирусом
В ВОЗ зарегистрировали увеличение числа заразившихся коронавирусом на 200 тысяч человек за сутки.
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес
Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей.
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Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Согласно словам Зиобро, польские законы полностью соответствуют абсолютно всем стандартам Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия.
ToDay News Ufa 08:51
Общество
На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия
В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
Телеканал RTVI 24 июля в 17:39
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Evo-rus.com 12:34
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Армия и оружие
Российские и сирийские войска в Сирии окружили около 3 тыс. боевиков
Shraibikus News 11:27
Здоровье
143 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
Всего по 1 случаю коронавируса подтвердили в Рузском округе, Протвине, Мытищах, Талдоме, Солнечногорске, Зарайске, Егорьевске и прочих муниципалитетах.
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Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Премьеру перенесли на 2022 год. Выход продолжения фильма «Звездные войны» также «переехал» на 2023 год.
Evo-rus.com 03:44
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46