с чего всё началось

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.

Футбол Лэмпард добился лучшего результата в АПЛ среди английских тренеров-дебютантов с 1995 года Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард добился лучшего результата среди английских специалистов, проводящих дебютный сезон в команде, с сезона-1994/95, когда Фрэнк Клэрк привел «Ноттингем Форест» к 3-й строчке АПЛ.

Происшествия В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения. 23

Политика Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей. 4

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией. 539

Происшествия Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. 185

Культура 61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2» Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2". 572