с чего всё началось

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.

Энергетика Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары. 36

Шоу-бизнес Гузеева назвала «худший фильм всех времен» Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала «худшим фильмом всех времен и народов» картину «Соперницы», в которой она исполнила главную роль. 4

Происшествия Al Jazeera: при взрыве на северо-востоке Сирии погибли пять человек Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, в результате взрыва пять человек погибли, 17 получили ранения.

Гаджеты Huawei выпустит детские смарт-часы с двумя камерами Речь идёт о детских смарт-часах Children’s Watch 4X и фитнес-трекере TalkBand B6.

Единоборства Вердум нанёс поражение Густафссону на UFC Fight Island 3 Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум нанёс поражение шведу Александру Густафссону на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.

Здоровье В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 155 человек, сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ. 3

Авто Gordon Murray Design показал свой новый двигатель V12 для суперкаров Gordon Murray Design представила сделанный на заказ Cosworth двигатель V12, который приведёт в движение его предстоящий суперкар, T.50.

Политика Жители Одессы и Харькова желают стать гражданами России По словам военного специалиста Игоря Коротченко, население Одессы и Харькова хочет присоединиться к Российской Федерации, следуя примеру Крыма.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,7K

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 281

Общество В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 69

Общество Самый большой Андреевский флаг подняли в Североморске в День ВМФ Самый большой Андреевский флаг в День Военно-морского флота России подняли на мысе Алыш в главной базе Северного флота - Североморске.

Финансы Евро впервые с мая подорожал до 83,04 рубля В свою очередь, курс европейской валюты установился на отметке в 83,04 рубля – такая динамика наблюдается впервые с 4 мая. 10