Общество
РБКРоссийский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
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с чего всё началось
«Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма»,-- говорится в официальном обращении Ольги Баранец, опубликованном в Instagram.Коммерсантъвчера в 17:32
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Создателей сериала «Чики» обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»
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