Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.

Кино Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.

Общество Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС). 2

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 28

Политика Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2» Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.

Экономика Украине предрекли пандемическое вымирание экономики Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред». 1

Технологии Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы Исследование показало, что большая часть руководителей ожидает замену работников решениями на базе искусственного интеллекта в ближайшие 5–10 лет.

Здоровье На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.

Общество Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.

Авто Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300 На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами. 40

Политика Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. 1,9K

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 263

Культура В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

Общество ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья. 18

Экономика Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд. 75