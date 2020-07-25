Общество
РБКРоссийский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
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Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке
Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
ТАСС 20:14
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 12:14
Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 40 человек
Улан-Удэ, 24 июля 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июля в 22:39
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Собчак ответила на вопрос о длительности хорошего секса
Один журналист задал вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, сколько должен длиться хороший секс.
News.ru 08:50
Политика
Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»
Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна 21:07
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Технологии
Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы
Исследование показало, что большая часть руководителей ожидает замену работников решениями на базе искусственного интеллекта в ближайшие 5–10 лет.
Известия 17:01
Наука
Подтверждена способность собак по запаху определять коронавирус
Чтобы научить животных вынюхивать коронавирус, у ученых ушла неделя. В эксперименте приняли участие восемь собак.
Народные новости 04:25
Здоровье
На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым 09:42
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК 19:45
Кино
Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Слово и Дело 08:21
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Автоспорт
«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде
iReactor вчера в 10:32
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Evo-rus.com вчера в 11:16
Культура
В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.
Газета.Ru 23 июля в 06:11
Футбол
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36