Общество

РБКРБКРоссийский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
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Российский сериал «Чики» обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Комсомольская правда21:04

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК17:42

Российский сериал обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Lenta.ru18:24

Сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма

ФАН20:39

Общественники подали жалобу на сериал «Чики» за пропаганду феминизма и ЛГБТ

Коммерсантъ17:32

Создателей сериала «Чики» обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Московский Комсомолец16:36

Создателей сериала «Чики» хотят привлечь к административной ответственности

Народные новости15:40
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Кино

Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе

Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
ТАСС 20:14
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Экономика

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 12:14
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Происшествия

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 40 человек

Улан-Удэ, 24 июля 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июля в 22:39
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Общество

Собчак ответила на вопрос о длительности хорошего секса

Один журналист задал вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, сколько должен длиться хороший секс.
News.ru 08:50
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Шоу-бизнес

Гузеева назвала картину со своим участием «худшим фильмом всех времен»

Lenta.ru 19:37
Политика

Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»

Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна 21:07
Шоу-бизнес

Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию

StarHit.ru 13:30
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Экономика

Украине предрекли пандемическое вымирание экономики

Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
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Происшествия

В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Газета.Ru 20:06
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Общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
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Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ 05:04
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Технологии

Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы

Исследование показало, что большая часть руководителей ожидает замену работников решениями на базе искусственного интеллекта в ближайшие 5–10 лет.
Известия 17:01
Наука

Подтверждена способность собак по запаху определять коронавирус

Чтобы научить животных вынюхивать коронавирус, у ученых ушла неделя. В эксперименте приняли участие восемь собак.
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Здоровье

На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета

Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
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Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
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Кино

Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Слово и Дело 08:21
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Авто

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
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«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде

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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Наука

Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов

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Культура

В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Общество

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Экономика

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер считает, что Фонд национального благосостояния к концу 2020 года достигнет по меньшей мере 8 трлн руб. Мишустин рассказал, что золотовалютные запасы страны стабильны и составляют более $570 млрд.
Газета.Ru 23 июля в 06:11
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Футбол

Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок

Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
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