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РБК
РБК

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.В источнике
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Общественная служба новостей

Сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма

Общественная служба новостей19:06
Lenta.ru

Российский сериал обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Lenta.ru18:24
Стартфильм

«Чики»: разбор полетов

Стартфильм24 июля в 11:31
Коммерсантъ

Общественники подали жалобу на сериал «Чики» за пропаганду феминизма и ЛГБТ

Коммерсантъ17:32
Московский Комсомолец

Создателей сериала «Чики» обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Московский Комсомолецвчера в 16:36
Народные новости

Создателей сериала «Чики» хотят привлечь к административной ответственности

Народные новостивчера в 15:40
РБК

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК17:42

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Интерфакс23 июля в 09:48
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUMвчера в 11:47
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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