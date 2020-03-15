Общество
ИзвестияРоссийский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ. Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки.
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Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Футбол
«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Политика
Австрия запретит въезд из России и еще трех стран
Утром 15 марта Роспотребнадзор сообщил, что также выявлены три случая заражения россиян внутри страны, при контакте с заболевшими.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Наука
Физиками обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита
Американские физики почти подошли к разгадке фазового перехода Вервея, выявив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Экономика
Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Футбол
Владелец ФК «Сочи»: когда стадионы пустые — страдает футбол
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде проиграл «Сочи».
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Бывший полковник сирийских вооруженных сил Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, сообщил о направлении подконтрольных армии США боевиков в провинцию Идлиб.
Технологии
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10
Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.
Гаджеты
Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым процессором
По мнению экспертов, Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым чипом в истории компьютерной индустрии.
Происшествия
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Ростове врачам предоставят служебные квартиры
Ростовским врачам в 2020 году предоставят 25 служебных квартир.
Общество
Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.
Политика
Терешкова рассказала, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
Американские палеонтологи обнаружили внутри кусочка янтаря из Бирмы череп миниатюрного птицеподобного динозавра, размер которого сопоставим с колибри.