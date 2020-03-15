Общество

ИзвестияИзвестияРоссийский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ. Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки.
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Российский шеф-повар раскритиковал украинского за рецепт борща

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Российский повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

Lenta.ru10:02

Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

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РЕН ТВ06:17

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