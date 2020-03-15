Общество
ИзвестияРоссийский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ. Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки.
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Футбол
В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Футбол
ЦСКА — Уфа 0:0 (1-й тайм)
ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Транспорт
РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
Армия и оружие
Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе
Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
Кино
Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»
Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Общество
Власти Узбекистана закрывают транспортное сообщение с другими странами
«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решение временно отменить и автодорожное сообщение с другими странами», — приводит его слова ТАСС.
Музыка
«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами
Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
Общество
В Госдуме увидели пользу в коронавирусе
Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Все пасхальные богослужения папы римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих.
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта
Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Игры
В Terminator: Resistance добавили русскую локализацию
Если отсутствие русской локализации сдерживало вас от того, чтобы поиграть в неплохой польский боевик Terminator: Resistence, то у нас хорошая новость.
Экономика
Ипотеку в России предложили ужесточить
ЦБ предложил внести изменения в указание о видах активов. К ним устанавливаются надбавки к коэффицентам риска.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.