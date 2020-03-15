Общество

ИзвестияИзвестияРоссийский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ. Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки.
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Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

РИА Новости09:08

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия07:21

Опасный борщ: самая главная ошибка в приготовлении (Днепровская панорама, Украина) (Днепровская панорама)

ИноСМИвчера в 17:14

Украинский шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

РБК04:06

На Украине назвали главную ошибку при приготовлении борща

Lenta.ru03:02

Украинский шеф рассказал о главной ошибке в приготовлении борща

Московский Комсомолец00:53

Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

РЕН ТВ06:17
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Футбол

В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ

Российская газета 08:54
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Футбол

ЦСКА — Уфа 0:0 (1-й тайм)

ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы на домашней игре 22-го тура РПЛ против «Уфы».
РБК 07:29
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM вчера в 06:09
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Известия 08:18
Транспорт

РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
РИА Новости 09:16
Армия и оружие

Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 04:38
Кино

Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»

Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
ФАН 05:55
Общество

Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.
RT на русском 07:20
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 13 марта в 08:33
Происшествия

Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку

Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Lenta.ru 08:48
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:45
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru вчера в 10:12
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Общество

Власти Узбекистана закрывают транспортное сообщение с другими странами

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решение временно отменить и автодорожное сообщение с другими странами», — приводит его слова ТАСС.
Говорит Москва 07:08
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ 05:00
Общество

В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Lenta.ru 13 марта в 15:32
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

Все пасхальные богослужения папы римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих.
РБК 06:53
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 10:52
Общество

Муж ростовчанки Костенко Дмитрий Тарасов защитил Валентину Терешкову

Donday.ru 05:42
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Игры

В Terminator: Resistance добавили русскую локализацию

Если отсутствие русской локализации сдерживало вас от того, чтобы поиграть в неплохой польский боевик Terminator: Resistence, то у нас хорошая новость.
Городской портал Новый Нижний 06:00
Экономика

Ипотеку в России предложили ужесточить

ЦБ предложил внести изменения в указание о видах активов. К ним устанавливаются надбавки к коэффицентам риска.
Телеканал 360° 08:04
Общество

Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
АБН вчера в 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
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