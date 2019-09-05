Энергетика

АБНАБНРоссийский шельф не интересует иностранные нефтяные компании

Иностранные нефтяные компании не интересуются российской частью арктического шельфа, сообщил СМИ министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на ВЭФ.
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Иностранцы не заинтересовались российским шельфом

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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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