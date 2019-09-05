Энергетика
АБНРоссийский шельф не интересует иностранные нефтяные компании
Иностранные нефтяные компании не интересуются российской частью арктического шельфа, сообщил СМИ министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на ВЭФ.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Гузеева вернулась в Instagram после хакерского взлома ее аккаунта
Телепрограмма вчера в 23:23
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Политика
Борис Джонсон проиграл в британском парламенте по всем статьям
Документ требует от правительства Джонсона обратиться к ЕС с просьбой продлить срок выхода.
Ведомости вчера в 18:19
Кино
Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»
"Работа без авторства" (" Werk ohne Autor"); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины "Работа без авторства".
Газета.Ru вчера в 09:35
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ
«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании.
Ведомости вчера в 22:00
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Футбол
«Айнтрахт» отказал «Интеру» в трансфере Костича за 40 миллионов евро
Сербский полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич мог продолжить карьеру в «Интере», однако руководство немецкого клуба отклонило предложение итальянцев в 40 миллионов евро, сообщает Bild.
ProstoProSport 00:04
Происшествия
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся
Автомобиль BMW наехал на бордюр, а затем врезался в столб уличного освещения и загорелся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС вчера в 16:59
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.
Известия вчера в 23:54
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Общество
На Урале уволен хирург после жалобы на неадекватную зарплату
В Челябинской области уволили хирурга, который ранее заявил о массовом увольнении врачей из медсанчасти закрытого города Трехгорного по причине несоответствия зарплат и нагрузки, передает НТВ.
9111.ru вчера в 14:03
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК вчера в 21:06
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Наука
Медицинские маски защищают от гриппа не хуже респираторов
Международная группа ученых сравнила медицинскую маску с респиратором и выяснили, что различий в эффективности данных средств для профилактики гриппа практически нет.
Goroday.ru вчера в 19:31
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
Тело пропавшей на свидании женщины выкопали на окраине Петербурга
Накануне полиция обнаружила тело 49-летней жительницы города, закопанной на окраине лесопарка.
РЕН ТВ вчера в 15:26
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 вчера в 13:16
Политика
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Экономика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58