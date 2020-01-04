В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.

с чего всё началось

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

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