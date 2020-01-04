Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».
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с чего всё началось

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник. За сутки до исчезновения мать получила SMS

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.
URA.Ru06:03

Подробнее о событии

Челябинского срочника, сбежавшего из части в Забайкалье, заметили в другом регионе. Попутчик солдата запомнил много деталей

URA.Ru09:56

Стало известно о местонахождении сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника

Lenta.ru11:01

СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

РБК08:15

Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье

Газета.Ru08:14

В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник

Говорит Москва07:37

«Прости, я непутёвый сын»: Солдата после побега из части в Забайкалье ищут больше суток

Царьград06:57

Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, находится в Иркутске

Московский Комсомолец10:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
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Apple выпустит два доступных смартфона на смену iPhone SE

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по некоторым данным Apple готовит к презентации сразу два недорогих смартфона, которые придут на смену iPhone SE.
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Sports.ru вчера в 14:59
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Президент Туркменистана поработал диджеем на новогоднем корпоративе

Радио Комсомольская правда 09:11
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета 07:29
Общество

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Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Российская газета 12:16
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

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Газета.Ru вчера в 03:45
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
Политика

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Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
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Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

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iXBT.com 02 января в 23:01
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
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Газета.Ru 12:20
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
РБК 11:30
Политика

Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде

Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
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Политика

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Lenta.ru 12:56
Политика

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Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

Вести.Ru 10:25
Спорт

Непряева сохранила третье место в общем зачёте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева занимает третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
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Хоккей

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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
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Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме

Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
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Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
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Последний раз украинец забивал за «Сити» в январе 2019 года, когда отличился в матче против «Бертона» (9:0). С того матча прошло 360 дней.
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

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Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 00:37
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 01 января в 17:54
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