Происшествия
Lenta.ruРоссийский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».
Читать в источнике
с чего всё началось
В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.URA.Ru06:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Армия и оружие
Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты
Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
Авто
Автоконцерн Honda в 2020 году начнет продажу беспилотных автомобилей
Продажи беспилотных автомобилей, основанных на технологиях третьего уровня, запланированы на середину текущего года.
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно
Мифтахова зачем-то бросили на два матча за сутки, а затем словно бы разочаровались.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Музыка
Гарик Харламов предложил покорить «Евровидение» хитом Эдуарда Сурового
Артист предложил отправиться на «Евровидение» с покорившим Сеть хитом придуманного им персонажа.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Политика
В городах США состоялись антивоенные митинги
Антивоенные митинги состоялись в городах США на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают информационные агентства.
Футбол
«Интер» намерен продать игроков на € 150 млн
Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Хоккей
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне
Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Политика
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши с осуждением героизации украинских националистов.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Экономика
Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.