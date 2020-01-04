Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».
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с чего всё началось

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник. За сутки до исчезновения мать получила SMS

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.
URA.Ru06:03

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Челябинского срочника, сбежавшего из части в Забайкалье, заметили в другом регионе. Попутчик солдата запомнил много деталей

URA.Ru09:56

Стало известно о местонахождении сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника

Lenta.ru11:01

СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

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Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье

Газета.Ru08:14

В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник

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«Прости, я непутёвый сын»: Солдата после побега из части в Забайкалье ищут больше суток

Царьград06:57

Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, находится в Иркутске

Московский Комсомолец10:55
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Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

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Сборная Канады обыграла команду Финляндии и вышла в финал МЧМ

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На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
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Автоконцерн Honda в 2020 году начнет продажу беспилотных автомобилей

Продажи беспилотных автомобилей, основанных на технологиях третьего уровня, запланированы на середину текущего года.
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Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно

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Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

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Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 01 января в 04:22
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
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В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 12:12
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
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Гарик Харламов предложил покорить «Евровидение» хитом Эдуарда Сурового

Артист предложил отправиться на «Евровидение» с покорившим Сеть хитом придуманного им персонажа.
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Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым

Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Аргументы недели 08:04
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Гаджеты

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Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Гаджеты

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10

В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Goroday.ru 12:03
Политика

В городах США состоялись антивоенные митинги

Антивоенные митинги состоялись в городах США на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 16:21
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«Интер» намерен продать игроков на € 150 млн

Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.
Чемпионат 08:14
Футбол

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии

Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Советский спорт 14:40
Хоккей

Овечкин набрал 40-е очко в сезоне

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Российская газета вчера в 23:48
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

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В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры

Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости 16:29
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
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Экономика

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Вести.Ru вчера в 07:10
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