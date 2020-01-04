Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».
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с чего всё началось

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник. За сутки до исчезновения мать получила SMS

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.
URA.Ru06:03

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Челябинского срочника, сбежавшего из части в Забайкалье, заметили в другом регионе. Попутчик солдата запомнил много деталей

URA.Ru09:56

СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

РБК08:15

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

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«Прости, я непутёвый сын»: Солдата после побега из части в Забайкалье ищут больше суток

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В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник

Говорит Москва07:37

Срочник из Юрюзани сбежал из воинской части в Забайкалье

Znak.com07:10
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Тысячи скорбящих людей собрались в Багдаде перед началом церемонии прощания и похорон убитого иранского генерала Касема Сулеймани, замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и других военных, погибших в результате авиаудара США в Ираке, 4 января сообщает Reuters.
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НАТО приостановило тренировочную миссию в Ираке

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Компания HiSilicon начала поставки мобильных чипов и процессоров для устройств интернета вещей на открытом рынке.
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Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

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Газета.Ru 09:04
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Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
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В США начались гонения на саксофониста Бутмана

Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой махровой русофобии в США.
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В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
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Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
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При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Бондарчук объяснил философский замысел блокбастера «Вторжение»

Про первую картину Бондарчук шутил, что это маленький фильм о любви, а «Вторжение» съемочная группа охарактеризовала как блокбастер человеческих чувств.
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Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
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