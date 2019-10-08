Путешествия

RT на русскомRT на русскомРоссийский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
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с чего всё началось

В Российском союзе туриндустрии нашли замену турецким курортам

В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что вместо Турции российские туристы могут отправиться на Кипр.
Говорит Москвавчера в 11:01

Подробнее о событии

Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
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В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют.
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Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
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