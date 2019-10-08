Путешествия
RT на русскомРоссийский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что вместо Турции российские туристы могут отправиться на Кипр.Говорит Москвавчера в 11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский союз туриндустрии перечислил возможные альтернативы курортам Турции
Телеканал 360°вчера в 13:30
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета 07 октября в 07:47
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео
В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров.
Lenta.ru 03:12
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец 07 октября в 08:21
Происшествия
В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь
Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета 07 октября в 23:54
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 06:19
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Общество
Рэпер L’One проиграл суд Тимати
Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу музыкального лейбла Black Star, основателями которого являются хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер.
Lisa.ru вчера в 12:00
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Российская газета 03:19
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Экономика
Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
Газета.Ru вчера в 13:12
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Наука
Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома
В 2016 году учёные впервые получили при помощи технологии редактирования генома двух быков без рогов.
Вести.Наука 03:37
Экономика
В России нашли способ определять официальную цену биткоинов
В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют.
Известия вчера в 18:44
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43