В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что вместо Турции российские туристы могут отправиться на Кипр.

с чего всё началось

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