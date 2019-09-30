Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло. Ранее в норвежских СМИ появились статьи "о российских спецподразделениях на Шпицбергене".

Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

Футбол Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Политика Дочь Путина Мария провела закрытую встречу с генетиками России Некоторое время назад Мария проживала в Голландии, но была вынуждена уехать после того, как местные СМИ рассказали о том, что она старшая дочь российского президента.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Авто Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Общество Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.

Политика В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.

Происшествия Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР.

Технологии X5 представила компьютерное зрение для отслеживания товаров X5 Retail Group запустила пилот по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Общество Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Политика В Севастополе сформирован новый состав правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Шоу-бизнес Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Экономика Путин утвердил повышение акцизов на вина Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.

Футбол «Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".

Происшествия Девушка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции в Москве Столичные полицейские проводят служебную проверку в связи с появлением в интернете откровенных фотографий девушки в форме сотрудницы полиции.