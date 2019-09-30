Армия и оружие
РИА НовостиПосольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком
Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло. Ранее в норвежских СМИ появились статьи "о российских спецподразделениях на Шпицбергене".
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Посольство РФ в Осло назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии
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