Армия и оружие
ИзвестияРоссийский спецназ заметили в Норвегии
Скандинавской издание AldriMer сообщило о высадке российских спецнзовцев на территории архипелага Шпицберген. Информация об этом появилась 27 сентября.
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Посольство РФ в Осло назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии
Национальная служба новостей05:10
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Наука
Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция
В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
N+1 27 сентября в 16:00
Армия и оружие
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Политическая Экспертиза 06:17
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В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
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