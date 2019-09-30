Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссийский спецназ заметили в Норвегии

Скандинавской издание AldriMer сообщило о высадке российских спецнзовцев на территории архипелага Шпицберген. Информация об этом появилась 27 сентября.
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Россия отреагировала на новость о российском спецназе в Норвегии

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Посольство России в Осло называет провокацией статью, утверждавшую, что на территории Норвегии действует спецназ РФ

Эхо Москвы03:30
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Наука

Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция

В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
N+1 27 сентября в 16:00
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