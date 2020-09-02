Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
Forbes08:13
Подробнее о событии
Дождь

Бизнесмен Владимир Потанин вернул себе первое место в рейтинге Forbes

Дождь09:17
Коммерсантъ

Потанин вновь возглавил список богатейших россиян

Коммерсантъ09:38
URA.Ru

Потанин на фоне катастрофы в Норильске возглавил список Forbes

URA.Ru09:31
ТАСС

Потанин вновь возглавил российский список Forbes

ТАСС09:30
Говорит Москва

Владимир Потанин возглавил российский список Forbes

Говорит Москва09:22
Московский Комсомолец

Потанин снова возглавил российский список Forbes

Московский Комсомолец09:42
Фонтанка.Ру

Владимир Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

Фонтанка.Ру09:03

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
15

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
252

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
1,5K

Половина россиян не испытывают болей при инфаркте

Согласно статистике, около половины перенесших инфаркт миокарда россиян не испытывали типичных для патологии болей, но замечали внезапно возникшую утомляемость, которую списывали на последствия перенесенного ОРВИ или повседневную усталость.
MedTecNews08:23

Генсек НАТО заявил о последствиях отравления Навального

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс будет консультироваться Германией и всеми членами организации по поводу последствий ситуации вокруг отравления Алексея Навального.
Свободная Пресса13:43