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Российская газета
Российская газета

Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
Forbesвчера в 08:13
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Потанин снова возглавил российский список Forbes

Московский Комсомолецвчера в 09:42
Коммерсантъ

Потанин вновь возглавил список богатейших россиян

Коммерсантъвчера в 09:38
URA.Ru

Потанин на фоне катастрофы в Норильске возглавил список Forbes

URA.Ruвчера в 09:31
ТАСС

Потанин вновь возглавил российский список Forbes

ТАССвчера в 09:30
Говорит Москва

Владимир Потанин возглавил российский список Forbes

Говорит Москвавчера в 09:22
Дождь

Бизнесмен Владимир Потанин вернул себе первое место в рейтинге Forbes

Дождьвчера в 09:17
Фонтанка.Ру

Владимир Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

Фонтанка.Рувчера в 09:03

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфаксвчера в 11:46
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В Бурятии окажут помощь семье девочки с отрубленными пальцами

Семью девочки, которой отрубили пальцы топором, посетила детский омбудсмен Бурятии 2 сентября уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина посетила семью девочки из Прибайкальского района, которая стала жертвой нападения своего дяди.
Байкал-Daily20:35
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ruвчера в 08:55
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«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости1 сентября в 00:42
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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