Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов.
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Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
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Политика

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас потребовал от России расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, передает Reuters.
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Американские ученые раскрыли загадку появления воды на Земле

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Forbes: Россия создаст БПЛА для особо опасных миссий

Россия работает над созданием беспилотного летательного аппарата, предназначенного для выполнения особо опасных миссий.
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Культура

На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев

Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что принятый план будет не последним шагом поддержки соседнего государства, которое «несколько недель не мирится с результатами незаконных выборов».
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Хоккей

Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был травмирован в ходе пятого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Бостон Брюинз».
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Происшествия

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

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Происшествия

Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

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Nvidia выпустила игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

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Певица Ирина Салтыкова снялась обнаженной на фоне слухов о раке

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Общество

Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

С 1 октября украинские банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться на Украине законным платежным средством, ни за какие товары и услуги расплатиться ими будет уже нельзя.
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