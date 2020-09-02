Экономика
Российская газетаРоссийский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин
Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов.
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с чего всё началось
Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.Forbes08:13
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Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
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RuNews24.ru 11:16
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Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
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