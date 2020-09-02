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Российская газета
Российская газета

Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
Forbes08:13
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Московский Комсомолец

Потанин снова возглавил российский список Forbes

Московский Комсомолец09:42
Дождь

Бизнесмен Владимир Потанин вернул себе первое место в рейтинге Forbes

Дождь09:17
URA.Ru

Потанин на фоне катастрофы в Норильске возглавил список Forbes

URA.Ru09:31
ТАСС

Потанин вновь возглавил российский список Forbes

ТАСС09:30
Говорит Москва

Владимир Потанин возглавил российский список Forbes

Говорит Москва09:22
Коммерсантъ

Потанин вновь возглавил список богатейших россиян

Коммерсантъ09:38
Фонтанка.Ру

Владимир Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

Фонтанка.Ру09:03

РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости11:08
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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