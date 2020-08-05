Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Кино Том Хэнкс может сыграть в экранизации классического мультфильма В 2018 году популярного актера приглашали для съемок экранизации, но режиссер Пол Кинг в 2019 году отказался от работы над фильмом по семейным обстоятельствам, и проект отложили на долгий срок.

Футбол ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой. 535

Происшествия Экс-глава «Интеко» после допроса стал свидетелем по делу о хищениях Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.

Общество 97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус. 48

Политика Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill. 4

Происшествия Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.

Происшествия Управляющий сахалинским отделением Пенсионного фонда стал фигурантом еще одного уголовного дела Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщало, что отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области Дениса Мазура.

Здоровье Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. 4

Политика Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США. 328

Хоккей «Тампа Бэй» победила «Бостон», Кучеров сделал передачу "Тампа Бэй Лайтнинг", за которую выступают россияне Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский, обыграла "Бостон Брюинз" в матче группового турнира за посев в 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». 2K

Общество В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.

Футбол «Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Коутинью По информации источника, переговоры по переходу 28-летнего бразильца в «Арсенал» находятся на продвинутой стадии.

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 1K