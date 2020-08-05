Происшествия
РИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Комсомольская правдавчера в 10:47
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Происшествия
Разрушенный взрывом Бейрут показали из космоса
Lenta.ru вчера в 10:51
Кино
Том Хэнкс может сыграть в экранизации классического мультфильма
В 2018 году популярного актера приглашали для съемок экранизации, но режиссер Пол Кинг в 2019 году отказался от работы над фильмом по семейным обстоятельствам, и проект отложили на долгий срок.
Профиль вчера в 19:44
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
Футбол
ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
RT на русском вчера в 14:30
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Экс-глава «Интеко» после допроса стал свидетелем по делу о хищениях
Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.
Интерфакс 01:30
Общество
97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com вчера в 02:09
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Происшествия
Управляющий сахалинским отделением Пенсионного фонда стал фигурантом еще одного уголовного дела
Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщало, что отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области Дениса Мазура.
Сахалин.Инфо 02:02
Происшествия
Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда
News.ru 04 августа в 05:18
Общество
В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Ранее о вспышке COVID-19 на курортах Турции сообщали СМИ со ссылкой на главу турецкого минздрава Фахреттина Коджу.
REGNUM вчера в 22:45
Космос
Китай в 2021 году планирует запустить два спутника
Московский Комсомолец вчера в 08:34
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Религия
Муэдзин умер после превращения собора Святой Софии в мечеть
Ридус вчера в 13:25
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Хоккей
«Тампа Бэй» победила «Бостон», Кучеров сделал передачу
"Тампа Бэй Лайтнинг", за которую выступают россияне Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский, обыграла "Бостон Брюинз" в матче группового турнира за посев в 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 00:44
Кино
В Сети опубликовали трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Evo-rus.com вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Рамблер вчера в 14:00
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
ТВ Центр 01:32
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 04 августа в 02:35
Авто
Названы самые продаваемые иномарки до 1 млн рублей в РФ
Новые автомобили вчера в 10:27
Путешествия
«Яндекс» выяснил, куда россияне планируют поехать в августе
Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали места, в которые планируют поехать россияне в августе.
Коммерсантъ 02:00
Футбол
«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Коутинью
По информации источника, переговоры по переходу 28-летнего бразильца в «Арсенал» находятся на продвинутой стадии.
Спорт-Экспресс 02:12
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал результаты экспертиз
Адвокат актера Михаила Ефремова отреагировал на сообщения о том, что в автомобиле артиста, устроившего смертельное ДТП, нашли наркотики.
Росбалт вчера в 10:47