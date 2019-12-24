Общество

ИзвестияИзвестияРоссийский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
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Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известиявчера в 23:54

Микрометеорит попал в российский спутник «Метеор-М»

Телеканал 360°00:43

Российский метеоспутник столкнулся с микрометеоритом

РБК00:42

Российский спутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с метеоритом

Газета.Ru02:07

«Роскосмос» сообщил об аварии на спутнике «Метеор-М»

RT на русскомвчера в 23:53

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

РИА Новостивчера в 23:48

В спутник «Метеор-М» попал микрометеорит

ТАССвчера в 23:39
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Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
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Рост цен на бензин в 2019 году оказался минимальным за 11 лет

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